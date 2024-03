Bydgoska Prawica ogłasza program dla seniorów. Lepszy dostęp do lekarzy i darmowe wejścia do teatru

Łukasz Schreiber wraz z politykami Bydgoskiej Prawicy, którzy kandydują do Rady Miasta Bydgoszczy, zapowiada pakiet propozycji kierowanych do bydgoskich seniorów

Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta Bydgoszczy i inni politycy pod szyldem Bydgoskiej Prawicy przedstawiają pakiet rozwiązań kierowanych do osób starszych. To między innymi darmowe wejścia do teatrów, kin, do opery i filharmonii, szereg usług medycznych i utworzenie specjalnej linii telefonicznej dla seniorów.

- Dla tych seniorów, którzy będą mieli kartę bydgoszczanina, przewidujemy ofertę skorzystania raz na kwartał z możliwości wejścia do kina, filharmonii, opery, teatru - mówił Łukasz Schreiber, z PiS-u, który z komitetu Bydgoskiej Prawicy ubiega się o stanowisko prezydenta Bydgoszczy. Chcemy podpisać oczywiście też umowę z zarządem województwa, bo jak wiemy, opera i filharmonia są zarządzane właśnie przez samorząd województwa. Program będzie również przewidywał wejścia do muzeów i galerii bydgoskich. Schreiber na konferencji prasowej w budynku bydgoskiej NOT-u mówił również o organizowaniu dla seniorów regionalnych wycieczek. - Byłyby to wycieczki jednodniowe do ciekawych miejsc w naszym województwie, ale i do tych, które są nieco oddalone od naszego regionu. To się świetnie sprawdza na poziomie różnych komercyjnych przedsięwzięć, ale nie każdego stać na to, by sobie pozwolić na podobny wypad. Tak, ten pomysł wydaje się nam ciekawy - wyjaśniał kandydat Bydgoskiej Prawicy.

Bon dla NGO-sów i domy kultury

Z kolei organizacje pozarządowe miałyby otrzymywać bon w wysokości 10 tys. zł, pod warunkiem podejmowania działań skierowanych do seniorów. Innym proponowanym rozwiązaniem byłby program 'Spotkajmy się znowu w szkole". Na czym polega?

- Wielkim zainteresowaniem cieszy się uniwersytet trzeciego wieku. Chcemy tę ofertę poszerzyć nie tylko o zajęcia wprost naukowe, ale także rozrywkowe. Chodzi o stworzenie takich miejsc, a właściwie wykorzystanie do tego zasobu, jakim są nasze szkoły popołudniami. Wydaje się, że można stworzyć w nich interesujący program dla seniorów - mówił Schreiber. Polityk zapowiada również wzmocnienie osiedlowych miejsc, w których seniorzy się spotykają, w których przebywają. Chciałby wejść tu we współpracę, między innymi, ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Poza tym oferta skierowana do osób starszych miałaby obejmować również większe możliwości śledzenia najważniejszych wydarzeń sportowych w Bydgoszczy. Tu, jak zaznacza konieczne byłoby podjęcie rozmów z klubami sportowymi.

Poradnie lekarskie specjalnie dla seniorów

- Przedstawialiśmy już wcześniej mieszkańcom ideę utworzenia w Bydgoszczy specjalistycznej poradni rodzinnej. W ramach tej poradni planujemy również uruchomić usługi medyczne, porady, czy wizyty lekarskie o charakterze gariatrycznym - głos zabrała z kolei radna Grażyna Szabelska, która ubiega się o reelekcję do Rady Miasta Bydgoszczy. - Pomoc medyczna dla seniorów jest dzisiaj szczególnie ważna, bo społeczeństwo nie tylko Polski, ale całej Europy się starzeje. Wiemy, że obecnie brakuje geriatrów na rynku medycznym, ale jako miasto będziemy ten aspekt wspierać.

Bydgoska Prawica chce zaproponować "program pilotażowy", który ma zlikwidować białą plamę w rehabilitacji, szczególnie w ramach fizjoterapii. - Proponujemy rehabilitację w chorobach zwyrodnieniowych oraz fizjoterapię uroginekologiczną i fizjoterapię urologiczną, która jest obecnie dostępna wyłącznie w ramach prywatnej opieki medycznej. Będzie to program pilotażowy na lata 2024-2026, na który przeznaczymy wstępnie 500 tys. zł - dodała Szabelska. Miasto prowadzi już kilka prozdrowotnych programów związanych z seniorami. - Obecnie wprost do seniorów skierowany jest tylko program szczepień przeciwko grypie. To dobrze, ale my chcemy te programy zdrowotne rozszerzyć, ukierunkowując je również na seniorów - dodaje radna. Politycy Bydgoskiej Prawicy zapowiadają też utworzenie specjalnego telefonu zaufania dla osób starszych. Pomysły Bydgoskiej Prawicy komentuje Maja Gałęska, przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów i kandydatka do rady miasta z komitetu Razem dla Bydgoszczy.

- Miasto Bydgoszcz aktywnie działa na rzecz seniorów, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania poprzez badania opinii, diagnozę potrzeb oraz konsultacje w środowisku senioralnym. Wsparcie udzielane jest również przez Bydgoską Radę Seniorów, działającą od wielu lat - mówi Gałęska. - Centrum Seniorów „Dworcowa 3” to nowo otwarta przestrzeń gdzie Seniorzy mogą wyrażać swoje potrzeby na co dzień, a także uczestniczyć w co raz bogatszej ofercie wydarzeń tam realizowanych. Stanowi istotne miejsce, gdzie seniorzy mogą wyrazić swoje potrzeby na co dzień. Dodatkowo, wydawana jest „Bydgoska Karta Seniora 60+”, umożliwiająca korzystanie z licznych zniżek na różnorodne usługi i produkty. Wydano ich ponad 30 tysięcy, a jej beneficjenci mogą korzystać ze zniżek u blisko 200 partnerów programu. Dodaje, że Osiedlowe Centra Seniora „Bydgoszcz Seniorom”, prowadzone przez organizacje pozarządowe, oferują stałe zapisy na bezpłatne zajęcia i wydarzenia kulturalne, na które miasto corocznie przeznacza 300 tysięcy złotych.

- Od 2 lat odbywa się Seniorada, tydzień międzypokoleniowy, obejmuje cykl międzypokoleniowych wydarzeń, spotkań plenerowych, warsztatów, koncertów, pikników i szkoleń - podkreśla szefowa rady seniorów. W oświadczeniu przewodniczącej czytamy również: "Seniorzy 65+ w Bydgoszczy korzystają z darmowej komunikacji miejskiej, a miasto co roku przeznacza około 30 milionów złotych na wsparcie organizacji pozarządowych, z czego znaczna część jest dedykowana działaniom na rzecz seniorów. W miejkich instytucjach kultury znajdują się również specjalne oferty oraz znaczne zniżki dla seniorów. W niedługim czasie planujemy rozszerzyć sieć Osiedlowych Centrów Seniora, aby dotrzeć do każdego seniora, seniorki oraz osoby samotnej, której zależy na możliwości „wyjścia z domu” w pobliżu jej miejsca zamieszkania. Współpracujemy przy tym z organizacjami pozarządowymi oraz klubami seniora, aby zapewnić wsparcie i aktywne uczestnictwo w lokalnym życiu społecznym dla wszystkich zainteresowanych".

Kandydaci w wyborach samorządowych



Miejsce na Twój program Przekonaj mieszkańców do poparcia. Umieść swój program w naszym portalu. Skontaktuj się z nami Ogłoszenia wyborcze

Wideo Warszawa. Wzruszający pogrzeb ofiary okrutnej zbrodni