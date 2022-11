Bydgoski Bieg Niepodległości o szablę Marszałka Piłsudskiego [zdjęcia]

Uczestniczki i uczestnicy biegu wystartowali o godzinie 15.00 z placu Wolności. Do pokonania mieli 5-kilometrową trasę, prowadzącą ulicami bydgoskiej starówki - o umiarkowanym stopniu trudności, ze zróżnicowaną nawierzchnią. Pętla - ulicami Gdańską i Kamienną do Chodkiewicza, przez parki: Kochanowskiego i Kazimierza Wielkiego - prowadziła do mety, usytuowanej również na placu Wolności.

Na uczestników Biegu czekały piękne okolicznościowe medale.

Najlepsze wyniki:

1. Paweł Ochal (TeamOchal Bydgoszcz/Bydgoszcz) - 00:15:43.30

2. Jakub Tuleja (CWZS Zawisza Bydgoszcz/Bydgoszcz) - 00:15:52.95

3. Rafał Nalewalski (Pomorska Brygada Logistyczna/Bydgoszcz) - 00:15:58.50

4. Paweł Malinowski(Pomorska Brygada Logistyczna/Toruń) - 00:16:04.90

5. Mateusz Witkowski (Elensport Sklep Internetowy/Nowe Bielice) - 00:16:17.15