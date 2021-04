Bydgoski radny Bogdan Dzakanowski w sądzie. Jest oskarżony o kradzież baneru KOD-u

Frankowicze to dla niektórych czysty zysk. Żyła złota! Kto zarabia na nich najwięcej i ile? [kwoty]

Posiadacze kredytów we frankach to dla niektórych czysty zysk. Najwięcej zarabiają na nich banki otrzymując zawyżone raty. To również intratni klienci dla kancelarii prawnych, najczęściej spółek kapitałowych. Kuszą one szybkim i prostym procesem niemal za darmo. A to nie proces o pietruszkę!