Afera plakatowa w Bydgoszczy. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok i przyznał rację Zdzisławowi Tylickiemu Maciej Czerniak

Zdzisław Tylicki wygrał proces w trybie wyborczym Dariusz Bloch

Sprawa dotycząca sporu o to, czyją zasługą są darmowe przejazdy komunikacją miejską w Bydgoszczy dla osób po 65 roku życia, trafiła w trybie wyborczym do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Decyzja bydgoskiego sądu została podtrzymana, a pozew wobec kandydata Lewicy do rady miasta oddalony.