Bydgoskie koszykarki wracają do ekstraklasy. Znamy pierwsze nazwiska w składzie!

Basket 25 w ostatnim sezonie został zdegradowany z Orlen Basket Ligi Kobiet. Klub wpadł w tarapaty finansowe i w trakcie sezonu musiał zwolnić swoje najlepsze zawodniczki. - To było osiem najtrudniejszych miesięcy w moim życiu. Wciąż mamy zaległości, ale także stworzony plan naprawczy i do grudnia powinniśmy wszystko spłacić. Wtedy usiądziemy ze sponsorami i pomyślimy co dalej - mówi Piotr Kulpeksza, prezes i trener Basketu 25.

Najważniejsza wiadomość dla kibiców jest taka, że drużyna prawdopodobne nadal będzie grać w Orlen Basket Lidze. Prawdopodobnie, bo klub zdecydował się na wykupienie dzikiej karty, ale jeszcze czeka na decyzje w sprawie licencji. - W tym sezonie kibice znów będą mogli cieszyć się pięknymi emocjami, a klub dostarczy wielu sportowych wrażeń - obiecuje minister Łukasz Schreiber, który wspierał starania Basketu 25 o powrót do ekstraklasy.