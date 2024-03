Bydgoszanka dostała SMS-a, że ma znaleźć chłopaka dla nieśmiałej dziewczyny. Uwaga na oszustów!

Zdobywa zaufanie i wprowadza w grę prowadzącą do utraty pieniędzy

- Gdy przeczytałam SMS-a w pierwszej chwili zaczęłam się zastanawiać, jaki znajomy go wysłał, bo zaczynał się od słowa „Cześć” - opowiada pani Iwona z Bydgoszczy.

„Proszę być szczerym i uprzejmym"

Bydgoszczanka nie weszła w większą interakcję z naciągaczem i słusznie! Bo wtedy wyznaczyłby zapewne dalszą drogę, która mogła prowadzić do utraty przez nią pieniędzy.

- Zobaczyłam, że nie przyszedł z numeru telefonu tylko z podejrzanego e-maila i od razu zapaliła mi się czerwona lampka. I ta końcówka: „proszę być szczerym i uprzejmym”. Jakby ktoś spodziewał się odpowiedzi z grubej rury od adresata, który domyśli się, że esemes jest fałszywy. Odpowiedziałam krótko: „niezła ściema” i już nikt się do mnie nie odezwał.

WhatsApp, czyli mobilna aplikacja dla smartfonów jest pomocna i służy jako komunikator internetowy. Jednak korzystając z niej jesteśmy narażeni na oszustwa. Złodzieje zdobywają nowe wyrafinowane umiejętności socjotechniczne, żeby wyglądać bardziej przekonująco i skuteczniej zdobywać kolejne ofiary.

Często wcale nie szukają konkretnych użytkowników, a najczęściej stosują metodę prób i błędów, jak było w przypadku SMS-a do bydgoszczanki, wszak wygląda on tak, jakby miał trafić do mężczyzny.