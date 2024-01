Oszuści w akcji! Seniorzy z Kujawsko-Pomorskiego stracili dziesiątki tysięcy złotych

81-letnia mieszkanka Strzelna przeglądając strony internetowe natrafiła na reklamę firmy zachęcającej do kupna udziałów w gazociągu. Wysłała formularz kontaktowy. W krótkim czasie z seniorką skontaktował się telefonicznie mężczyzna i pokierował ją tak, by zainstalowała na swoim komputerze oprogramowanie, które miało być aplikacją inwestycyjną, a w rzeczywistości pozwoliło na przejęcie danych do jej konta bankowego. Niestety, zamiast obiecanych zysków, kobieta straciła prawie 51 tys. zł.

Podobnych przykładów z regionu jest w ostatnim czasie wiele. Oszczędności życia, czyli 330 tys. zł, straciła 61-letnia bydgoszczanka, która dała się nabrać "na akcje Orlenu". W ten sam sposób 84-latka z Bydgoszczy straciła 380 tys. zł! Wielu mieszkańców Pomorza i Kujaw połasiło się na łatwy zysk na kryptowalutach. 66-latek z Janikowa zgodził się założyć konto na platformie kryptowalut. Systematycznie inwestował na giełdzie różne kwoty. Niestety, zamiast obiecanych zysków, mężczyzna stracił wszystkie zainwestowane środki - łącznie 200 tys. zł.