Bydgoszczanka kupiła produkt, który miał super opinie. "To chiński szajs, zwykła ściema!"

"Jaki ekstra ten strój kąpielowy, jak się go dobrze nosi, leży jak ulał, prawie pływa za człowieka. Polecam szczerze!" Bydgoszczanka skuszona dobrymi opiniami w portalu społecznościowym kupiła... chińską podróbkę! To też opinia z sieci: "Polecam maszynkę do cięcia warzyw". Ponoć czyni z nich cuda i takie zbiera oceny. Bydgoszczanka: - Już raz kupiłam coś pod wpływem świetnych recenzji, ale drugi raz nie dam się nabrać!

- Skuszona reklamą na Facebooku kupiłam strój kąpielowy, dwuczęściowy, pięknie wyglądał na zdjęciu. Nie mówiąc o opiniach, gdzie komentujący aż piali z zachwytu, jakby nie chodziło o strój, a nie wiadomo co - opowiada pani Beata z Bydgoszczy. - Długo na niego czekałam. Gdy przelałam pieniądze, wcale nie tak mało, zobaczyłam informację, że będzie płynął z Chin. Czekałam dwa tygodnie i już na pierwszy rzut oka produkt nie wyglądał, jak ten w reklamie.

"Tylko dobre opinie, a moja zła zniknęła"

Opowiada: - Kolory nie były tak mocne, tylko jakieś takie mdłe, materiał cienki jak pergamin, a rozmiar? Zamówiłam L, a przyszły majtki XL, czyli za duże, a stanik S - za ciasny. To nawet nie było więc od pary! Zwykły, chiński szajs za 120 zł z przesyłką! Tam pewnie kosztował dwa dolary. Nie wiem więc skąd taki zachwyt komentujących, bo ja dodałam bardzo złą opinię. Jednak... po godzinie już jej nie było, a tylko same dobre. To jest zwykła ściema!

Handel recenzjami na zlecenie kwitnie

Bydgoszczanka znów widziała fajną reklamę na Facebooku - urządzenia w różnych wariantach, które robi cuda z warzywami. Nie znalazła ani jednej złej oceny produktu. Zadała pytanie: "Jak długo trwa, zanim ostrza się stępią i już takie skarby nie wyjdą? Pytam, bo sprzęt nie jest tani". Nikt jej nie odpowiedział.

To nie jest żadna tajemnica, że firmy kupują fałszywe opinie na temat swoich produktów i jeszcze nawet je komentują w stylu: "Cieszymy się, że jest pan/pani zadowolona/ny z naszego towaru". Ma to wyglądać realistycznie. W realu to zwyczajnie płacą za dobre recenzje.

Widać, handel pozytywnymi opiniami pisanymi na zlecenie wraz z publikacją na wybranych portalach stał się lukratywnym pomysłem na biznes. Tymczasem trolling, kupione, fałszywe opinie o produktach w internecie są wpisane na czarną listę nieuczciwych praktyk rynkowych. - Transparentność komunikatów zamieszczanych w sieci to coraz większe wyzwanie dla przeciętnego użytkownika - komentuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Niestety, nawet elementy, które miały zapewniać wsparcie przy podejmowaniu decyzji i weryfikowaniu oferty, jak opinie czy recenzje, stają się polem naruszeń. Zamieszczanie fałszywych lub zniekształconych ocen jest prawnie zakazane i działa nie tylko na niekorzyść konsumentów, ale również uczciwych przedsiębiorców.

Nielegalne! Tak to działa!

UOKiK wszczął właśnie kolejne takie postępowanie, tym razem postępowanie wobec firmy Best-Review z Leszna właśnie za handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie. Wprowadzała konsumentów w błąd sprzedając gotowe recenzje bez uprzedniego przetestowania produktów czy sprawdzenia rzetelności zleceniodawców. Co więcej, zlecający często mieli wpływ na brzmienie publikowanych opinii, a nawet sami je tworzyli.

Klienci trafiali do przedsiębiorcy przez jedną z paru należących w tym czasie do niego stron opartych na podobnym mechanizmie.

Repertuar wszystkich tych stron internetowych był do siebie zbliżony. Każda zawierała ofertę publikowania m.in. "opinii Google z treścią" i "opinii [Google] bez treści (same gwiazdki)" na popularnych portalach i serwisach.

Na tych portalach są kupione recenzje!

Wykupione przez klientów pozytywne opinie zamieszczano w wizytówkach Google Maps czy na portalach takich jak:

znanylekarz.pl,

opineo.pl,

oferteo.pl,

ceneo.pl,

wakacje.pl,

TripAdvisor,

Google Play,

a także na serwisach społecznościowych (Facebook).

To klient decydował o częstotliwości zamieszczania i długości opinii a tym samym finalnych kosztach usługi. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmie Best-Review grozi kara do 10 proc. obrotu.

Sypią się kary za fałszywe oceny!

To nie jedyny taki przypadek. W lutym tego roku nałożył na Agencję City Damian Trzciński z Poznania 40 tys. zł kary za handel nieprawdziwymi recenzjami , postawił także zarzuty firmie J&J Jakub Brożyna, która za pośrednictwem strony Seosklep24.pl oferowała usługę "Opinie w Google Maps". Wcześniej ukarał za to spółki Opinie.pro z Lubartowa i SN Marketing z Krakowa - łączna wysokość sankcji finansowych wyniosła ponad 70 tys. zł.

