Bydgoszcz goni Toruń z zarobkami. Różnica zmalała trzykrotnie! Tak było, a tak jest!

Maleje różnica między Toruniem a Bydgoszczą - stawki

Średnia na rękę to 5306 zł . Porównując do krajowej „trochę” nam brakuje, bo wynosi ona 8408,79 zł brutto, tzn. 6 061 zł netto.

W Bydgoszczy wypłaty wzrosły, a w Toruniu zmalały

Wtedy w Toruniu wychodziło więcej ok. 1000 zł brutto niż w Bydgoszczy - w przypadku pensji na rękę różnica sięgała 820 zł na plus w Toruniu, a obecnie to niecałe 30 zł (brutto i netto). Warto też zauważyć, że w Bydgoszczy wypłaty wzrosły - porównując marzec do lutego - a w Toruniu zmalały. Jednak w obu miastach to więcej niż rok temu.