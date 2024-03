Firmy w Toruniu płacą o wiele wyższe pensje niż w Bydgoszczy. Różnica jest imponująca!

- Przeciętne wynagrodzenie zbliża się ponownie do granicy 8 tys. zł brutto. W lutym tego roku pracujący w sektorze przedsiębiorstw zarabiali średnio o 12,9 proc. nominalnie więcej niż przed rokiem - komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Lewiatana. - Jest to jednocześnie wynik powyżej średnich prognoz (11,2 proc. - red.). Gdy przyrównamy wzrost wynagrodzeń do lutowej inflacji to okaże się, że realnie po raz pierwszy od blisko dwóch lat wzrost wynagrodzenia zbliża się do granicy 10 procent. Oczywiście, część tego wzrostu jest nadal efektem podwyżki wynagrodzenia minimalnego i wyrównywania płac osób zarabiających powyżej najniższej krajowej przed podwyżką. Co za tym idzie, presja płacowa na przedsiębiorców nie maleje. Nie widać też oznak, że wynagrodzenia wyraźnie wyhamują w najbliższym czasie.