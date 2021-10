Bydgoszczanie skarżą się na trudne warunki mieszkaniowe. Zaczęło się od... chlewików

Był 2013 rok. - Kupiłem mieszkanie w kamienicy, w której mieszka sześć rodzin - wspomina mężczyzna. - Pięć mieszkań należy do wspólnoty mieszkaniowej, ostatnie nie zostało wykupione. Stanowi własność gminy. Każdy sąsiad miał pomieszczenie gospodarcze. Te komórki znajdowały się na zewnątrz, zastępowały piwnice. Potocznie nazwaliśmy je chlewikami, chociaż świń nigdy nie hodowaliśmy.

Uciążliwe jest nie mieć piwnicy, komórki lokatorskiej, pomieszczenia gospodarczego czy jak to tam jeszcze zwał. Tym większy z tym problem, jak masz tylko 28-metrowe mieszkanie. Pan Artur z bydgoskich Bartodziejów coś o tym wie.

Istne świństwo

To, co jednak później zrobiono lokatorom, to świństwo, uważa czytelnik. - W chlewiku trzymałem maszyny, narzędzia i urządzenia - wymienia. - Pracowałem w rozmaitych zawodach. W każdym przydawały się inne sprzęty. Każdy fachowiec powinien mieć swoje narzędzia, więc je kupowałem. Nagromadziło mi się ich. Chlewik je pomieścił.