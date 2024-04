Bydgoszczanin od 2 lat koczuje na schodach do piwnicy. Nikt nie jest w stanie mu pomóc

Jak bezdomny

Wygląda, jakby nie miał też mieszkania, a to nieprawda. - On od około dwóch lat koczuje na schodach do piwnicy w klatce schodowej, w której kilka pięter wyżej znajduje się jego mieszkanie - mówią ci, którzy go kojarzą. - Prawdopodobnie cierpi na chorobę psychiczną, ale niezdiagnozowaną. Do domu nie chce wracać, więc mieszkanie jest prawie zawsze puste. Czasami pokazuje się ktoś z rodziny pana, lecz ta rodzina nim się nie interesuje.

Obcy ludzie dają mu jedzenie, a ubrania chyba bierze ze śmietników. Czasami wywiesza je na grzejnikach na korytarzach. - Mężczyzna nie myje się, a załatwia przeważnie w pobliskim lasku, niekiedy na klatce. Czuć smród, gdy tylko otworzymy główne drzwi wejściowe. Boimy się schodzić do piwnic. Nie dlatego, że sąsiad jest agresywny, bo on spokojny, nie pije, ale dlatego, że od fetoru mdło się robi. Pan prawie się nie odzywa. Nie reaguje też na nasze prośby, żeby poszedł do siebie. Nikt by nie wytrzymał tygodnia spania w pozycji półsiedzącej na schodach, a pan tak żyje od dwóch lat. Nie ma nawet kołdry, jedynie torby ze złomem trzyma blisko siebie. Jeździ czasami zniszczonym wózkiem dziecięcym po złom, zbiera go z kontenerów na śmieci. Czytelnicy zaznaczają: - Proponowaliśmy wiele razy, że pomożemy mu w domu czy w zakupach albo załatwieniu opiekunki. Zaprowadzić do lekarza też chcieliśmy. Bez odzewu. On dostęp do swojego mieszkania ma, ale nie chce tam chodzić. Pani sprzątaczka widzi go na co dzień, jak my wszyscy. Tak samo nic nie zdziałała w sprawie.