Zagubiony bagaż na Okęciu za 13 złotych? Dobre opinie piszą boty. Tak oszukują teraz na Facebooku!

Losowanie walizek. Za 13 zł może trafić się coś super?

- Na początku nic nie wydawało się podejrzane, a opinie pod postem były liczne i tylko pozytywne. Ludzie pokazywali na zdjęciach, co znaleźli w walizkach, a były to m.in. drogie kosmetyki, iPady, fajne ciuchy, markowe buty. Kliknęłam, najpierw trzeba było odpowiedzieć na trzy proste pytania, a potem zostałam przekierowana na grafiki walizek do losowania. Bo, cały bajer polega na tym, że to jakby kot w worku, ale tylko za 13 zł, natomiast może trafić się coś fajnego. Jednak podczas dalszych instrukcji zapaliła mi się czerwona lampka i sobie odpuściłam - opowiada pani Ewa.

Oszukani kontkatują się z Lotniskiem Chopina

- To oszustwo nastawione na osoby, które szukały okazji, by zdobyć tanie prezenty na święta. Nie mamy z tym nic wspólnego, choć przestępcy cały czas wykorzystują nasze logo i zdjęcia lotniska - przestrzega w rozmowie z „Pomorską” Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie. - Tylko dziś skontaktowały się z nami trzy oszukane osoby, którym przestępcy wyczyścili konta do zera.

Facebook lekceważy sygnały: "To reklama"

Rzecznik lotniska opowiada nam, że to nie pierwszy taki atak z wykorzystaniem nazwy i zdjęcia lotniska jako profilowego, żeby post wydawał się wiarygodny: - Przyjrzałem się temu procederowi i doszedłem do momentu, gdy poproszono mnie o dane do logowania. Oczywiście, wszystkie opinie piszą boty. Co ciekawe, mają nie po polsku brzmiące nazwiska, za to treści, które wrzucają są pisane bezbłędną polszczyzną. Próbowaliśmy dodawać swoje, że to oszustwo i lepiej nie klikać, ale natychmiast byliśmy blokowani, zaś to, co pisaliśmy szybko znikało.