Byli strażakami przy dawnym "Stomilu" w Grudziądzu. Będą wspominali 100-lecie zakładu. Zobacz archiwalne zdjęcia

Konieczność powstania - najpierw w 1946 roku Ochotniczej Straży Pożarnej - a następnie na jej kanwie 2 stycznia 1947 roku Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy "Stomilu" była podyktowana charakterem produkcji i używanymi w przemyśle chemicznym surowcami łatwopalnymi stanowiącymi ogromne zagrożenie pożarowe. - Kleje, rozpuszczalniki i wiele innych substancji a do tego wysoka temperatura powodowały samozapłony technologiczne - wyjaśnia Adam Brudziński, ostatni komendant ZZSP przy "Stomilu" (przyp. red. 1994-2001). - W największych latach rozwoju zakładu, produkcja szła pełną parą przez całą dobę.

Pan Adam przez 10 lat był pracownikiem biurowym "Stomilu" i po dekadzie zdecydował się wstąpić do straży zachęcony przez ówczesnego komendanta. - Z perspektywy czasu to był trafny wybór - uważa Adam Brudziński. - Gdy "Stomil" upadł swoją karierę strażacką kontynuować mogłem w Państwowej Straży Pożarnej gdzie do emerytury pracowałem na stanowisku dyżurnego.