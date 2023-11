Pani Ewa mieszka na Węgrzech. W tym roku po raz pierwszy zaczęła jeździć na zakupy do rodzinnego kraju: - Wszystko tak podrożało, że wracam od krewnych z Polski z pełnym bagażnikiem.

Inflacja w październiku wyniosła w Polsce 6,5 proc. (rok do roku).

Inflacja w Polsce niższa głównie przez tańsze paliwo

- Jej duży spadek to przede wszystkim efekt spadających cen paliw, które w okresie wrzesień-październik potaniały aż o 7,9 proc. Jednak to, póki co, ostatni taki miesiąc. Obniżka inflacji wynika także z tzw. „efektu bazy”, ponieważ rok temu w październiku odnotowaliśmy szczyt inflacji w 2022 roku - komentuje Paweł Majtkowski, ekspert rynków finansowych, analityk eToro na polskim rynku. Na węgierskim targu nawet słoiki uśmiechają się do człowieka! Agnieszka Domka-Rybka Oczywiście, niższe ceny powodują również, że więcej nam zostaje w portfelu. Wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż inflacja. Średnia płaca w naszym kraju wynosi 7379,88 zł brutto miesięcznie, na Kujawach i Pomorzu to 6666,76 zł (10, 3 proc. więcej niż rok temu - dane za wrzesień 2023).

Na Węgrzech nie podrożało tylko... wino

Tymczasem przeciętne wynagrodzenie brutto na Węgrzech to 531,2 tys. forintów (HUF), czyli 6372 zł.

Minimalna płaca nad Dunajem sięga 232 tys. brutto HUF (2874 zł), w Polsce - 3600 zł brutto.

- Jak 10 lat temu przyjechałam na Węgry wszystko było dla mnie tanie jak barszcz w przeliczeniu na złotówki - wspomina pani Ewa, która z mężem, Węgrem mieszka niedaleko Balatonu. - Bardzo długo ceny były niskie, a na pewno dla Polaków, którzy przyjeżdżali tutaj na wakacje. Przez ostatni rok mocno podskoczyły. Tak, że opłaca mi się, po raz pierwszy odkąd mieszkam na Węgrzech, jechać do kraju i wrócić z bagażnikiem pełnym zakupów. Przywożę wszystko: mięso, wędliny, artykuły mleczarskie, głównie masło, owoce i warzywa, a nawet ziemniaki. Szczerze? Jedyne, co nie podrożało to chyba tylko wino - śmieje się Polka i dodaje: - Węgrzy mają dość wysokich cen, oprócz jedzenia mało kupują, rezygnują też z remontów. Skarżą się na duże opłaty, w tym rachunki za prąd.

We wrześniu Węgry były jedynym krajem w UE, gdzie inflacja przekroczyła przekroczyła 10 proc. (rok do roku). Idziemy na zakupy do znanej tam sieci supermarketów Coop. Wkładamy do koszyka dość podstawowe produkty, jak m.in. zwykły chleb, masło, mleko (1,5 %), opakowanie 10 jajek, wędlin (0,20 kg), kawę rozpuszczalną (0,25 kg Nescafe), pastę do zębów (Elmex), kostkę twarogu, mały jogurt naturalny i szaleństwo - nieduży kawałek makowca.

Robimy zakupy na Węgrzech - ceny

Ceny przeliczamy z HUF na złotówki, żeby mieć porównanie i tak: chleb kosztuje 7 zł,

masło prawie 9 zł,

mleko 8 zł,

jajka wychodzą po 1,80 zł za sztukę,

wędliny - 13 zł,

kawa - 36 zł,

pasta do zębów - 27 zł,

twaróg - 6,50 zł,

jogurt - ok. 4 zł

i makowiec - 19 zł.

- Od kilku lat pracuję w fabryce pod Wiedniem - opowiada. - Warto, bo zarabiam ponad 2 tys. euro, na Słowacji to raczej nie jest osiągalne. Nie wiem, czym to wytłumaczyć, ale mi się bardziej opłaca się robić zakupy w Austrii i przywieźć je na Słowację. Na zakupy wydaliśmy prawie 140 zł (plus, oczywiście prowizja za przewalutowanie, bo płaciliśmy kartą.). Na pewno w Polsce za 140 zł kupimy więcej towaru, bo ten na Węgrzech zmieścił się do małej torby i an drugi dzień znów trzeba było iść do sklepu. Potwierdzamy za to, że tanie są wina i za nasze 10 zł kupimy całkiem dobre. Litr benzyny kosztuje prawie 8 zł.

Wracając do Polski, kilka dni spędzamy na Słowacji. Na Słowacji minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 700 euro brutto, czyli ok. 3100 zł.

Przeciętne to zaś 1304 euro brutto, tzn. 5789 zł). Inflacja w sierpniu wyniosła 8, 20 proc. (rok do roku). Za benzynę trzeba zapłacić ok. 7,50 zł/l.

Galina to 32-letnia Słowaczka, której rodzice prowadzą mały pensjonat, a ona sama jeździ do pracy do Austrii.

Zakupy na Słowacji - ceny

Tutaj również idziemy do sklepu Coop, gdzie: chleb pszenny kosztuje, w przeliczeniu z euro na złotówki - 9,94 zł,

bułka kajzerka- 62 grosze,

masło - 7,77 zł,

ziemniaki - 5 zł (kg),

mleko (2,5%) - 6,17 zł,

cukier - 6,45 zł (kg),

woda mineralna - 5 zł (1,5 l),

jedna kalarepa - 4,50 zł.

I na koniec: porównywalna atrakcja, jak termy, na Węgrzech kosztowały 4500 HUF od osoby (54 zł za trzy godziny), a na Słowacji aż 30 euro - 134 zł. Oszczędny turysta potrafi sobie odmówić i... poszukać tańszej uciechy.

Strefa Biznesu: Polacy pokochali egzotyczne kierunki. Szczególnie zimą