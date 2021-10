Tak żyje się na Węgrzech. Oto ceny i zarobki mieszkańców tego kraju. Oto ich potrawy, zwyczaje i atrakcje

Zobacz wideo: Węgierska kuchnia gwiazdy kulinarnej Zsofii Mautner, która na co dzień prowadzi bloga kulinarnego oraz popularny program kulinarny w węgierskiej telewizji.

Polak - Węgier - dwa bratanki

Polak, Węgier - dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki! To prawda, ale lepiej nie proponować tam stuknięcia się kuflami lub butelkami. Można bowiem wyjść na pozbawionego kultury idiotę.

Ruszamy na Węgry.

- Nie tankujmy na Słowacji, przecież tu jest euro, lepiej poczekać, aż dojedziemy na Węgry - polscy turyści zaczynają dokładnie liczyć, gdy tylko miną polską granicę.

Niestety, czasami można się przeliczyć. Na wszystkich słowackich stacjach, które mijaliśmy po drodze, paliwo było tańsze niż później na Węgrzech, bo w cenie - przeliczając z euro - za ok. 6,50 zł za litr. Drożej niż nad Wisłą, ale jednak taniej niż u Madziarów.