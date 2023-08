Było 30, a jest 8,8 procent. Polityczna burza wokół poziomu bezrobocia w Grudziądzu i powiecie

Politycy PiS przypominają jaka była stopa bezrobocia w Grudziądzu za czasów PO

Józef Ramlau wyliczał z kolei, że na terenie grudziądzkiego powiatu ziemskiego , od lutego 2013 r. do teraz bezrobocie spadło z 29,6 do 10,8 proc.

Krzysztof Szczucki dodawał: - Rządy PO oznaczały biedę, oznaczały bezrobocie, oznaczały niechęć do skorzystania z narzędzi, które mogłyby realnie przynieść Polakom łatwiejsze życie. Pamiętacie sformułowania, że państwo jest bezsilne, bezradne i Polacy musieli ze swoimi problemami, jak bezrobocie, radzić sobie samemu, bez wsparcia ze strony rządu? My mamy zupełnie inne nastawienie. zasada sprawiedliwości społecznej, jest dla nas jedną z naczelnych zasad i każdy problem społeczny chcemy na miarę możliwości rozwiązać. I właśnie takim problemem było także bezrobocie.

- Sytuacja radykalnie się zmieniła. I jest to skutek również wdrożonych programów socjalnych, bo zwiększa się siła nabywcza Polaków, zwiększa się popyt wewnętrzny, tworzą się nowe miejsca pracy. Praca jest i to za godziwą płacę, bo w tym czasie nastąpił też wzrost wynagrodzeń - mówił Józef Ramlau.

Polityk PO przypomina jaka była stopa bezrobocia za czasów rządu PIS

- Panom z PiS mógłbym przypomnieć, że za ich pierwszego rządu, w lutym 2006 r., kiedy prezydentem Grudziądza był Andrzej Wiśniewski, także z PiS, w naszym mieście stopa bezrobocia wynosiła 30,2 proc. Tylko czemu ma to służyć? To przecież w żaden sposób nie polepszy dziś życia grudziądzan - mówi Tomasz Szymański, poseł Platformy Obywatelskiej i kandydat tej partii na kolejną kadencję.

Sprawdzamy jak kształtowała się stopa bezrobocia w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim w ostatnich latach.

Do porównania danych statystycznych politycy - zarówno PIS, jak i PO - wybrali luty, a to miesiąc, w którym poziom bezrobocia w każdym niemal roku jest najwyższy, co wynika przede wszystkim z powodu sezonowości prac, np. budowlanych.

W przywołanym przez polityków PiS lutym 2013 r. roku stopa bezrobocia w Grudziądzu wyniosła 24,1 proc, ale na koniec tego samego roku spadła do 20,9 proc., a na terenie powiatu ziemskiego spadła z 29,6 proc. do 26 proc.

W czasie rządów PO, w latach 2007-2015 stopa bezrobocia w Grudziądzu spadła o 5,8 proc. do poziomu 14,2 proc. , a w powiecie grudziądzkim spadła o 7,6 proc. do 16,5 proc.

W czasie rządów PiS, od 2015 roku do czerwca 2023 r. stopa bezrobocia spadła w Grudziądzu o 5,4 proc. do poziomu 8,8 proc. , a w powiecie grudziądzkim o 5,7 proc. do poziomu 10,8 proc.

Zestawienie na podstawie statystyk PUP Grudziądz.