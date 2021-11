Było ciepło, śniegu dalej nie widać. Z oponami zimowymi jednak nie warto czekać

Przełom października i listopada w Kujawsko-Pomorskiem upłynął pod znakiem pięknej, złotej jesieni z temperaturami sięgającymi 17 stopni C. W najbliższych dniach termometry wskażą jednak niższe wartości, czeka nas załamanie pogody. Na razie nie mamy, co łudzić się, że temperatura podniesie się powyżej 11 stopni C.