Celowniki na igrzyska. Lotto Bydgostia zapowiada premie za medale

W Lotto Bydgostii cele na bieżący sezon to 31. z rzędu, a 35. w historii klubu tytuł Drużynowego Mistrza Polski oraz zdobywanie medali w najważniejszych imprezach światowych. Robert Sycz, prezes Lotto-Bydgostii, a zarazem trener kadry wioseł krótkich już na zakończenie ubiegłego sezonu zapowiadał, że podtrzymanie wspaniałej passy drużynowych zwycięstw będzie bardzo trudne. I miał rację.

- W mistrzostwach kraju na ergometrach i teraz seniorskich na wodzie bardzo naciskała nas RBW Posnania. Na poznańskiej Malcie gospodarze zgłosili kadrowiczów do startu w aż trzech konkurencjach. My naszych kandydatów do reprezentacyjnych osad bardziej oszczędzaliśmy. Wystąpili dwukrotnie, a mimo to udało nam się zwyciężyć. Nasza przewaga jest nieznaczna, gdyż wynosi 200 punktów, a do końca sezonu jest jeszcze bardzo daleko. Wydaje mi się, że o zwycięstwie zadecydują ostatnie z regat zaliczanych do punktacji czyli mistrzostw Polski na długim dystansie. Mogę zapewnić, w imieniu zawodniczek i zawodników, którym chciałbym gorąco podziękować za start w Poznaniu, że zrobią wszystko aby ten tytuł obronić, a my działacze i trenerzy im w tym pomożemy.