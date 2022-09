Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim ogłosiło ofertę jesienno-zimową 2022/2023

Po wakacyjnej przerwie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie ogłosiło propozycje zajęć na sezon jesienno-zimowy. Najmłodszymi, którzy mogą skorzystać z oferty regularnych treningów, są uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Dla tej grupy wiekowej przygotowane są ogólnorozwojowe gry i zabawy ruchowe.

- Są to zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości właśnie tych dzieci. Podczas zabaw maluchy poznają nowe gry, zabawy oraz dyscypliny sportowe, np. unihokej, dwa ognie, tenis ziemny czy tenis stołowy, badminton i wiele innych. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 16.30 do 17.30. Treningi już trwają. Udział w tych zajęciach jest bezpłatny – mówi Marek Chart, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.