Ceny drewna idą górę. Rośnie konkurencja i rosną problemy branży drzewnej Marek Weckwerth

Branża drzewna mierzy się ostatnio dużymi problemami. Wiele przedsiębiorstw popadło w długi Fot. Mariusz Kapała Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Zadłużenie branży drzewnej w bazie danych Krajowego Rejestru Długów wynosi 136,8 mln zł. Średnie zaległości jednej firmy z tego sektora to 54,3 tys. zł. Najwięcej do oddania mają jednoosobowe działalności gospodarcze – 82,5 mln zł, to 60 proc. łącznego zadłużenia branży.