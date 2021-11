Jeżdżą jak wariaci albo piją. Czasem trafiają za kraty. W Kujawsko-Pomorskiem siedzi ich prawie 600

- W jednostkach penitencjarnych podległych inspektoratowi przebywa 594 osadzonych, którzy popełnili przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, co stanowi 10,2 procent przebywających w jednostkach okręgu bydgoskiego – wylicza kpt. Agnieszka Wollmann , rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy. Dodajmy, iż jest to stan na 18 listopada br.

W tym roku (do 17 listopada) kujawsko-pomorscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 1383 kierujących pojazdami mechanicznymi bez uprawnień. W całym 2020 roku było ich 1474.

Pili, wpadli, więc siedzą

To przestępstwo (art. 178a par. 1) zagrożone jest maksymalną karą 2 lat pozbawienia wolności.

Zabili albo zranili

Drugą grupę osadzonych (88 osób, w tym 5 tymczasowo aresztowanych) stanowią kierowcy skazani za spowodowanie, choćby nieumyślnie, wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Za to przestępstwo można trafić do więzienie na 8 lat. Najbardziej łagodna sankcja to 6 miesięcy.