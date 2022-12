Ceny paliw na stacjach - kropla po kropli - w dół. Także w Kujawsko-Pomorskiem Marek Weckwerth

Na stacjach paliw, jak na tej w Bydgoszczy, spokój i oczekiwanie na kolejne obniżki cen. Marek Weckwerth

6,46-6,58 złotych za litr benzyny PB 95, 7,16-7,33 za PB 98, 7,59-7,76 za ON i 2,93-3,01 za LPG – to prognozy e-petrol.pl na stacjach paliw w całym kraju do 4 grudnia.