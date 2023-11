Ceny skupu żywca wieprzowego ciągle niskie. Coraz mniej wieprzowiny w Europie

- W czerwcu 2023 r., w porównaniu z czerwcem 2022 r., pogłowie świń u największych unijnych producentów żywca wieprzowego (poza Hiszpanią) spadło w Niemczech o 6 proc. (do 20,9 mln szt.), we Francji o 4 proc. (do 12,1 mln szt.), w Danii o 10 proc. (do 11 mln szt.), w Holandii o 3 proc. (do 10,9 mln szt.) i w Polsce o 2 proc. (do 9,4 mln szt.). Jedynie w Hiszpanii, będącej liderem w UE pod względem produkcji wieprzowiny, pogłowie trzody chlewnej wzrosło o 4 proc. (do 33,9 mln szt.) - podaje KOWR.