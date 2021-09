Ceny zbóż i nawozów 2021 - które rosną szybciej? Izba rolnicza analizuje opłacalność produkcji OPRAC.: Agata Wodzień

Rolnik w 2021 roku więcej zarobi na ziarnie, ale jeszcze więcej wyda na nawozy, wykazuje Wielkopolska Izba Rolnicza. "Mamy tutaj do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem rozwarcia tzw. nożyc cenowych". pixabay.com/AGW

Ceny rzepaku, ale i zbóż są w tym roku dość wysokie w porównaniu z poprzednimi sezonami. Czy to oznacza, że rolnicy zarabiają więcej? I tak, i nie. A to dlatego, że szybko rosną również koszty produkcji, m.in. ceny nawozów. Wielkopolska Izba Rolnicza prześledziła dane i wskazuje, co z opłacalnością produkcji rolnej.