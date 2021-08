Polifoska, saletrzak, wapno - "Obecne ceny nawozów powalają z nóg". Ile kosztują w Kujawsko-Pomorskiem?

Rolnicy komentują, że ceny są astronomiczne w porównaniu do zeszłego roku. Sugerują, by zmówić się i nie kupować nawet kilograma nawozów przez miesiąc, by firmy odczuły brak klientów i obniżyły ceny. Wysokie są nie tylko stawki za nawozy. Urosły także koszty paliwa, a to przekłada się na rosnące koszty produkcji.

Cena nawozów w Kujawsko-Pomorskiem

Z notowań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie pod koniec sierpnia 2021: