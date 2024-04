Chcą wpisać haft pałucki na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W Żninie odbyło się spotkanie w tej sprawie

- Haft pałucki występował już w drugiej połowie XIX wieku. Mniej więcej z 1860 roku pochodzą najstarsze zabytki, to są czepce. Haftuje się czepce, kryzy, mankiety i stójka koszuli, fartuch i dwie halki: czerwona (piekielnica) i biała. Proszę mi wierzy ć, że państwo mają jeden z najpiękniejszych strojów ludowych w Polsce. Takich czepców, gdzie kończy się to za kolanami, nie ma we wszystkich strojach ludowych. Mają państwo niesamowite szczęście, że strój ludowy, który jest od połowy XIX wieku do tej chwili jest żywy. Teraz noszą je hafciarki i zespoły ludowe - powiedziała Kinga Turska-Skowronek, starszy kustosz Muzeum Etnograficznego w Toruniu.