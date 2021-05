Chcesz obejrzeć z trybun mecz żużlowców Abramczyk Polonia Bydgoszcz? Musisz się spieszyć!

To będzie spotkanie 6. kolejki eWinner 1. Ligi. Polonia zajmuje piąte miejsce w tabeli (4 pkt, 4 rozegrane mecze), "Rekiny" plasują się tuż za nią (3 oczka, 3 spotkania). Po raz pierwszy w tym roku na stadion przy ul. Sportowej wpuszczeni zostaną kibice. Przypomnijmy, że od 15 maja - decyzją rządu - fani będą mogli wypełnić 25 proc. miejsc na widowni.

Jak informuje bydgoski klub, w pierwszej kolejności prawo wstępu na spotkanie z ROW będą mieli posiadacze karnetów. Do sprzedaży trafi więc niewielka pula biletów. Te będzie można kupować przez internet, za pośrednictwem strony https://bilety.polonia.bydgoszcz.pl. Początek dystrybucji w poniedziałek, 10 maja o godz. 13.00. Bilety zakupione online można wydrukować lub okazać na telefonie.

Niewielka liczba wejściówek będzie także do nabycia w kasie klubowej. Kasa w budynku klubowym otwarta będzie w poniedziałek od 13.00 do 17.00, a we wtorek od 9.00 (tylko, jeśli pula biletów nie zostanie wyczerpana wcześniej).