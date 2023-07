Chęć szczera (i kurs) uczyni z ciebie jasnowidza. Krzysztof Jackowski z Człuchowa wychowuje następców

Jasnowidz z Człuchowa znalazł nowy sposób na zarabianie. Oprócz odpłatnych porad (do niedawna było to 250 zł), regularnych transmisji na oficjalnym kanale w Youtube (ponad 100 tys, regularnie oglądających) oraz sprzedaży książek, Krzysztof Jackowski proponuje kursy jasnowidzenia.

Wystarczy chęć szczera

Przepowiadacz z Człuchowa zapewnia, że kandydaci nie muszą mieć nadzwyczajnych uzdolnień: "Kurs jest skierowany do każdego. Żeby nauczyć się tej umiejętności nie trzeba posiadać predyspozycji lub żadnych innych doświadczeń. Jedyne, co jest potrzebne, to otwartość i chęć poznania tego zjawiska".

Kurs składa się z dwóch bloków. Część teoretyczna jest wprowadzeniem do jasnowidzenia. Jackowski "opowiada w nim, jak rozumie jego istotę, jak zacząć je rozbudzać i zauważać w swoim życiu".

Mistrz wskazuje, jak istotną częścią tego doświadczenia jest zdrowa dawka sceptycyzmu oraz pokora: "Jasnowidzem się bywa, a nie jest" to jedna z zasad, którymi się kieruje i których naucza – nigdy nie staniesz się dobrym jasnowidzem, jeśli uwierzysz w swoją nieomylność i przestaniesz patrzeć na fakty.