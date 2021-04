Chełmno. Majówka w Chełmnie w czasie pandemii. Co w ofercie?

Park miniatur i kamienica przy Grudziądzkiej 36 otwarte w Chełmnie

- Dla mieszkańców i turystów w tym sezonie będą otwarte: Kościół św. Ducha, Kościół pw. śś. Jakuba Starszego i Mikołaja, Kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz pokój rodziny Kałdowskich w kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 - zapowiada Klaudia Peplińska. - Obiekty będą otwarte od środy do niedzieli, od godz. 10 do 18 oraz w święta np. w Święto 3 Maja - przypadające w poniedziałek. Park Miniatur Zamków Krzyżackich otwarte będą od poniedziałku do soboty - od godz. 10 do 19, w niedzielę od godz. 11 do 19.