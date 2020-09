Chełmno - Myasta wygrali w Radiowej "Czwórce" konkurs "Wydaj płytę. Będzie Głośno". O nich też! - zdjęcia

Ośmiu muzyków - zespół Myasta - to przed nim za sprawą wygranej w konkursie Radiowej "Czwórki" właśnie otwierają się drzwi do wielkiej muzycznej kariery

„Wydaj płytę z Będzie Głośno” - konkurs Radiowej „Czwórki”, w którym nagrodą jest między innymi wydanie i promocja płyty, wygrał zespół Myasta złożony z ośmiu muzyków z województwa kujawsko-pomorskiego. Panowie z Myasta wyeliminowali - bagatela - 328 konkurentów! Efekt porażającej skuteczności? W październiku ukaże się ich debiutancka płyta.

Reggae z takimi stylami jak rock, rap, ska, dancehall, reaggamuffin - z zadziorem - zachwyciło dziennikarzy muzycznych Radiowej „Czwórki”. I zaskoczyli profesjonalistów z Myasta. Wielka czwórka z „Czwórki” zdecydowała, że to właśnie Myasta należy się szansa na krok do przodu w muzycznym świecie, własna płyta i jej promocja, profesjonalna sesję zdjęciowa, koncert w radiu. Myasta - dużo ich na scenie - Słuchaliśmy audycji Damiana Sikorskiego „Będzie głośno” w Radiowej „Czwórce”, gdy zapowiedział konkurs, w którym do wygrania jest nagranie i promocja płyty, umowa z Agencją Polskiego Radia - mówi Michał Majki Kowalski. - Od ponad roku sami w studiu w Toruniu nagrywaliśmy płytę. Szło powoli, jest nas ośmiu, z gośćmi kilkunastu. Nie mamy doświadczenia w pracy studyjnej - wcześniej nagraliśmy tylko demo. Pomyśleliśmy, że kosztowało nas to tyle czasu, zaangażowania, że warto wysłać piosenki na konkurs. Wybraliśmy osiem z dwunastu.

Wkrótce usłyszeli, jak Damian Sikorski opowiada o zespołach biorących udział w konkursie. Mówił też o nich, a co najważniejsze - zaprezentował jeden z utworów.

- To ogólnopolskie radio, dla nas prestiż, a gdy się usłyszeliśmy - niedowierzanie. Potem był wywiad na żywo - opowiada wokalista. - Tego, co wydarzyło się wkrótce - nie spodziewał się chyba żaden z nas. Wygraliśmy. Doceniła nas profesjonalna komisja! Byliśmy jednymi z 329 zespołów, z których każdy czeka na szansę, wiele gra fajną muzykę. Bardzo chcieliśmy zrobić krok do przodu na muzycznej drodze, ale to nie mały krok, a ogromy! Myśleli o muzycznym programie telewizyjnym, ale obecnie - jak mówi Majki - nie ma żadnego, w którym mógłby się zaprezentować tak liczny zespół. Na szczęście, życie dla nich napisało wymarzony scenariusz.

- Już nie możemy doczekać się występu w radiu i już odczuwamy stres. Musimy się świetnie przygotować, mniej improwizacji, duża koncentracja - przyznaje Michał Kowalski. Myślimy nad tytułem płyty. Marzy nam się też menedżer, który trochę nas odciąży i pozwoli skupić się wyłącznie na muzyce.

W środowe wieczory Myasta zawsze razem Na próbach spotykają się raz w tygodniu. Pracują w różnych miastach i branżach, ale środowe wieczory mają zarezerwowane dla siebie. Choćby się paliło i waliło - cztery godziny poświęcają wyłącznie muzyce. Są tak zgodni i tak się szanują, że na miejsce prób wybrali Unisław, do którego zarówno ci z Chełmna, jak i ci z Torunia czy Bydgoszczy mają niemal tyle samo kilometrów. Pięć lat Myasta na scenie Zespół powstał w 2015 roku z inicjatywy Michała Kowalskiego i Mariusza Mitury. Tworzy go osiem osób - z Chełmna, Bydgoszczy i Torunia. Chełmno reprezentują: Michał Kowalski, Adam Kowalski, Mariusz Mitura, Marcin Pankowski; Bydgoszcz: Szymon Kubiak, Dominik Gryń i Tomek Stachowicz. W Toruniu mieszka obecnie chełmnianin - Paweł Nowicki. Na płycie wspierają ich gościnnie: Michał Legler i Dawid Albaaj - wokal, Patryk Krajnik-saksofon, DJ Stosunkowo Dobry- scratche.

Czym Myasta ujął jury, że w konkursowych szrankach pokonał 328 zespołów, które też zgłosiły się z nadzieją zdobycia głównej nagrody?

- W tym roku poprzeczka była wysoko zawieszona i wybór nie był łatwy, ale to zespół Myasta ma w sobie tę wyjątkową świeżość - podkreśla Damian Sikorski, dziennikarz muzyczny i pomysłodawca konkursu w Radiowej „Czwórce”. - To czwarta edycja konkursu. Cztery lata temu pomyślałem, że jako „Czwórka” powinniśmy wspierać debiutantów. Tak powstał konkurs „Wydaj płytę z Będzie Głośno”. Zwycięzcy każdej edycji mogą liczyć na naszą pomoc - wydanie płyty, kompleksową obsługę: sesje fotograficzną, nagranie singla i teledysku do niego, a także koncert na żywo w radiu, promocję krążka i… częste pojawianie się u nas ich muzyki.

Wśród 3000 piosenek wygrało osiem Myasta - Pierwszą selekcję robię ja - przyznaje Damian Sikorski. - Wnikliwie przesłuchuję wszystko, a trwa to setki godzin. I wybieram zespoły finałowe, nad którymi pochyla się już całe jury, które, poza mną, tworzą redaktor naczelna Hanna Dołęgowska, szef muzyczny „Czwórki” Jacek Kruczek i wydawca programu Karina Terzoni.

Jak mówi juror, który ma ostateczny głos jako pomysłodawca konkursu - od pierwszego przesłuchania poczuł, że Myasta to prawdziwy zespół. I mimo iż tworzy go osiem różnych osobowości - czuć zgranie. Do tego nie do przecenienia jest jakość ich muzyki. - Każdy dźwięk jest tam, gdzie powinien być - nie ma przypadkowości, piosenki są przemyślane, wszyscy wykonawcy dbają o warsztat, a to składa się na kunszt muzyczny - chwali Damian Sikorski. - W ich utworach słychać jednak młodzieńczą świeżość, zabawę muzyką i tę wartość nadrzędną - to, że lubią ze sobą grać. Nawet gdy ktoś nie lubi reggae, a usłyszy tych chłopaków - oni go przekonają.

Utwory zespołu już można usłyszeć w audycji Damiana Sikorskiego. Sam prowadzący żartuje i zarzeka się, że Myasta nie wygrał przez to, że to właściwie jego „ziomale”. - Do konkursu zgłosiło się więcej zespołów niż w poprzednich edycjach - rekordowa liczba, ale przy wyborze nie sugerowałem się tym, że jestem z Inowrocławia i studiowałem i mieszkałem w Bydgoszczy - śmieje Damian Sikorski. - Cieszę się jednak, że zespół z tego terenu zgłosił się i prezentuje tak znakomitą muzykę. Słuchacze są dziś bardzo wymagający, chcą bliskiego kontaktu z zespołem, wiarygodności, bliskiego poznania, a Myasta są wybitni w warstwie zarówno muzycznej, jak i lirycznej. Już nie mogę doczekać się ich koncertu u nas. Widziałem kilka ich występów jako support przed wykonawcami i widać, że scena to dla nich miejsce doskonałe i powinni grać na dużych festiwalach. Grają reggae, ale słychać też fascynacje innymi gatunkami muzycznymi tj. hip-hop, dub, ska, rock, alternatywa. Wokalista ma potencjał na rapera, a śpiew i rap to sztuka, więc powinien to jeszcze bardziej uskuteczniać. Zespół czuje go, robi mu przestrzeń, by się wypowiedział. Ta harmonia w ich muzyce przenika wręcz przez wnętrze człowieka.

Sukcesem grupy Myasta nie są zaskoczeni starosta chełmiński Zdzisław Gamański i Paweł Marwitz - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu, w którym zespół odbywa próby. - Jest to też promocja dla naszego powiatu, o którym mówi się na antenie ogólnopolskiego radia - mówi Zdzisław Gamański. - Wiemy, że mamy zdolną młodzież a wokalista Myasta - Michał Kowalski, został przez nas niedawno wyróżniony jako Człowiek Kultury 2019 Roku. Dostrzegliśmy jego zdolności i doceniliśmy talent. Chętnie spotkamy się, jako Zarząd Powiatu Chełmińskiego, z zespołem i będziemy promować ich w takim zakresie, w jakim możemy. Paweł Marwitz wspomina z kolei, że gdy kilka lat temu zespół zawitał w progi domu kultury w Unisławiu i pierwszy raz ich usłyszał - był pewien, że o chłopakach będzie głośno. - Mieli próbę w sali pod biurami i gdy ich usłyszeliśmy, zgodni byliśmy, że to grupa pasjonatów, która zna swoje instrumenty - mówi Paweł Marwitz. - Spodziewaliśmy się, że czeka ich większa kariera. Widziałem, jak podczas prób spontanicznie na ławkach przed domem kultury zbierali się ludzie, by posłuchać. Przyciągali uwagę od początku. Spotykałem się z opinią, gdy występowali przed jakąś gwiazdą, że to gwiazda powinna być ich supportem. Nie grają z playbacku. Słyszałem wiele ich koncertów, zawsze można na nich liczyć. Trzymamy za nich kciuki! Ja czuję dumę, że taki zespół właśnie u nas szlifuje swoje umiejętności. To ośmiu mężczyzn - różnych - a potrafi sprostać wyzwaniu i pogodzić własne wizje muzyki tworząc zgrany zespół.

Anna Karczmarczyk zawiedziona działalnością TVP?