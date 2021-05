Chełmno. Winda wkrótce ruszy w Urzędzie Miasta Chełmna. Zobaczcie zdjęcia

Prace przy budowie windy w magistracie postępują zgodnie harmonogramem, a umowa z wykonawcą zawarta jest do końca maja.

Winda ruszy w Urzędzie Miasta Chełmna

- Obecnie trwają prace wykończeniowe - obudowywanie ościeżnicy, prace płytkarskie, malarskie, wykonywany jest zjazd dla niepełnosprawnych - informuje Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miasta Chełmna. - To wyczekiwane przez mieszkańców - zwłaszcza seniorów i osoby z niepełnosprawnościami - zadanie, które ma dać im możliwość swobodnego poruszania się po obiekcie. Bardzo zależy nam na tym, aby mieszkańcy załatwiając u nas swoje sprawy, czuli się komfortowo. W związku z tym podjęliśmy również drugi etap dostosowywania urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - to montaż automatycznych drzwi - od strony wejścia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w tym miejscu realizowany jest podnośnik zewnętrzny) oraz od strony wejścia do urzędu od podwórka (tą drogą mieszkańcy dotrą do windy z ominięciem schodów).