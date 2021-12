Choinka na święta last minute. Jakie ceny w nadleśnictwach w Lutówku i Runowie Krajeńskim? [zdjęcia]

Jeśli nadal ktoś stoi przed dylematem dotyczącym bożonarodzeniowego drzewka – żywe czy sztuczne, leśnicy mówią jednym głosem – to pierwsze. Jest jeszcze chwila, by zaopatrzyć się w nie w pobliskich nadleśnictwach.

- Sztuczne choinki produkowane są w zakładach chemicznych zanieczyszczających środowisko m.in. z ropy naftowej oraz innych chemikaliów. Dodatkowo proces produkcji pochłania dużo energii i czystej wody. Sztuczne choinki rozkładają się przez kilkaset lat – nie nadają się do recyklingu. Mimo że można wykorzystywać je przez kilka lat, to nie są bardziej ekologiczne od tych pochodzących z wycinki. Kupując legalnie choinkę naturalną, nie musimy się obawiać, że w jakikolwiek sposób szkodzimy lasom. Poza tym sztuczne mają często nieprzyjemny zapach. To ta żywa pachnie lasem i tworzy miły nastrój – przekonuje Łukasz Gwiździel z Nadleśnictwa Lutówko. - Choinka naturalna pozyskana jest w ramach planowanych cięć pielęgnacyjnych w lesie lub na specjalnie zakładanych plantacjach choinkowych – na miejsce wyciętych drzewek sadzi się następne. Do czasu wycinki drzewka pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen – oczyszczają powietrze. Po okresie świątecznym drzewko rozkłada się w ciągu kilku lat – dodaje leśnik.