Chojniczanka Chojnice - Sokół Ostróda 2:0 (0:0). Zdjęcia kibiców i z meczu

Bezbramkowym remisem zakończyła się pierwsza połowa spotkania w Chojnicach. Mimo kilku akcji pod bramką rywali z Ostródy, chojniczanom nie udało się pokonać gości. Dopiero druga połowa przyniosła prowadzenie chojniczanom. Pierwsza bramka wpadło po błędzie bramkarza Sokoła, druga - po samotnym maratonie do bramki z przejętą piłką - i sam na sam z golkiperem rywala z Ostródy - Klichowicza.

Mecz był ciężki - od pierwszej do ostatniej minuty na murawie toczyła się walka, a dowodem na to niech będzie choćby to, że Tomasz Gajda z drużyny Sokoła Ostróda opuścił boisko na noszach i odjechał karetką.

Motor Lublin pokonał GKS Katowice, Chojniczanka wygrała - co łącznie dało zespołowi Adama Noconia awans na 2. miejsce w tabeli.

Chojniczanka jest wiceliderem tabeli

Chojniczanka po dzisiejszym zwycięstwie zajmuje drugie miejsce w tabeli 2. ligi. W 32 meczach zebrała 62 punkt (po 18 meczów wygranych, 8 zremisowanych i 6 porażkach). Kolejny mecz zespół z Chojnic rozegra z Hutnikiem Kraków na wyjeździe. Zaplanowano go na 23 maja o godz. 17.