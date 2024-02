Chorobowe dla rolniczek w ciąży. „KRUS komplikuje w porównaniu z ZUS”

- Czy ciąża rolniczki trwa krócej, a może przebiega inaczej niż kobiety ubezpieczonej w ZUS? - pyta Czytelnik. - Moja siostra, zestresowana pracą w szkole, bez przeszkód przechodzi ciążę w domowym zaciszu, a moja żona, zwykle doglądająca bydła, musi podwójnie udowadniać, że w jej stanie praca w otoczeniu ciężkich zwierząt nie jest najlepszym pomysłem. W porównaniu z ZUS, KRUS komplikuje całą procedurę.

Sprawą zajął się Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Złożył wniosek o zmianę przepisów dotyczących prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży:

- Osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy od 30 do 180 dni choroby oraz w przedłużonym okresie, jednak wymaga to złożenia w placówce KRUS wniosku oraz druku N-14 wypełnionego przez lekarza prowadzącego i stawienia się na komisji lekarskiej. Dotyczy to również kobiet w ciąży – podkreśla samorząd rolniczy. - Jednocześnie kobiety w ciąży, przebywające na zwolnieniu lekarskim w ramach Zakładu Usług Społecznych, mogą pobierać zasiłek chorobowy przez maksymalnie 270 dni, czyli tyle ile trwa ciąża i nie muszą składać dodatkowych wniosków, ani stawiać się na komisję lekarską, by kontynuować L4.