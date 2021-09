Ciągniki nadal sprzedają się świetnie. Wynik o 36% lepszy niż rok temu

W sierpniu zarejestrowano 1191 sztuk nowych ciągników. To kolejny miesiąc z rzędu, kiedy sprzedaż przekracza tysiąc traktorów. Najlepsze były pod tym względem marzec (1409) i lipiec (1407).

Najpopularniejsze w Polsce marki ciągników rolniczych

Po zsumowaniu pierwszych 8 miesięcy roku liderem rynku jest marka New Holland z 1726 rejestracjami. To 421 szt. więcej niż rok wcześniej. Drugie miejsce utrzymuje marka Kubota. 1008 szt. nowo zarejestrowanych ciągników, to 237 szt. więcej niż przed rokiem. Marka John Deere z ilością 938 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 148 szt. więcej niż w 2020 roku.