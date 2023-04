Ciąża to nie choroba - mówią pracodawcy z Kujaw i Pomorza. Dlaczego ciężarne od razu idą na zwolnienie?

- Nachodzi silna tendencja do pobierania "L4" wśród kobiet w ciąży lecz niezwykle trudno jest to oceniać z perspektywy obserwatora rynku pracy, czy nawet pracodawcy - komentuje dla " Gazety Pomorskiej" Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio, największej polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych. - Jeżeli chodzi o panie pracujące umysłowo, to dostrzegam tu pewne pole do poprawy współpracy na linii lekarz-pracownik-pracodawca. Chodzi o część zadań zawodowych, które mogłyby realizować panie w ciąży, np. korzystając w tym celu z dostępnej w wielu firmach pracy zdalnej. Nieco inaczej sytuacja wygląda w zakładach produkcyjnych i w przypadku działalności fizycznej. Tam niejako naturalne jest, że kobiety w ciąży nie są brane pod uwagę w kontekście pracy. Temat jest delikatny. Uważam, że jeśli kobieta w ciąży zgłasza potrzebę przejścia na "L4", to, oczywiście, ma do tego prawo, a decyzja taka powinna w 100 proc. należeć do lekarza prowadzącego.