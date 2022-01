Ciekawy rok w polskim kajakarstwie. Wielkie imprezy w Polsce

Kajakarki i kajakarze są w trakcie przygotowań do nowego sezonu, w którym nie zabraknie dużych imprez. Na początku sierpnia w Halifax w Kanadzie odbędą się Mistrzostwa Świata, a w drugiej połowie tego samego miesiąca Mistrzostwa Europy w Monachium w Niemczech. – To oczywiście najważniejsze zawody, ale mamy też bardzo ważne imprezy, które są organizowane przez Polski Związek Kajakowy w Polsce. To Puchar Świata w kajakarstwie klasycznym w Poznaniu oraz PŚ w slalomie kajakowym w Krakowie, a także MŚ w SUP-ach w Gdyni – wymienia Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego. Sponsorem Polskiego Związku Kajakowego jest marka Lotto.

Imprezy odbędą się kolejno w maju, czerwcu oraz wrześniu. Kibice, którzy zatęsknili za emocjonującymi rozgrywkami na wodzie muszą uzbroić się w cierpliwość, ale z pewnością jest na co czekać. – To świetne imprezy, które pokażą piękno kajakarstwa i liczbę ludzi, którzy angażują się w ten sport i interesują się kajakami. Kajaki wyczynowe to nie tylko nasz związek. Około 2 mln osób w Polsce co roku wsiada do kajaków turystycznych. Nie mówię o wypożyczeniu kajaku na akwenie. Ci ludzie uczestniczą w spływach, razem biorą udział w piknikach. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu – zapewnia Kotowicz.