Cios w narkobiznes. W Bydgoszczy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Mieli w sumie ponad pół kilograma różnych narkotyków

To kolejne uderzenie w narkotykowe podziemie w Bydgoszczy. Pierwszy trop doprowadził śledczych do osoby powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów sportowych w Bydgoszczy. Funkcjonariusze dowiedzieli się, że mieszkaniec centrum Bydgoszczy może posiadać narkotyki. Wylegitymowali go, kiedy wychodził z domu. Mężczyzna był tak zaskoczony, że przyznał się iż ma przy sobie zabronione prawem substancje.

- Zaskoczony 28-latek przyznał, że posiada przy sobie, w bieliźnie, woreczek z kryształkami MDMA. Następnie poszli z nim do jego mieszkania. Tam po przeszukaniu pomieszczeń zabezpieczyli kolejne ilości narkotyków. Łącznie ponad 100 g marihuany, amfetaminy oraz MDMA. Ponadto, zabezpieczyli pakiet pustych woreczków strunowych oraz wagę elektroniczną. 28-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu - opowiada kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.