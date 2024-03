Cios za cios, wielkie emocje! Torunianka Aneta Rygielska będzie walczyć w turnieju olimpijskim w Paryżu!

Turniej we włoskim Busto Arsizio jest pierwszym z dwóch, na których pięściarki i pięściarze mogą po raz ostatni powalczyć o swoje miejsce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Drogę do olimpijskiego paszportu Rygielska rozpoczęła od wygranej walkowerem z Portorykanką Stephanie Pineiro, która nie zmieściła się w limicie wagowym kategorii do 66 kilogramów. Tak więc torunianka pierwszy raz do ringu wyszyła w drugiej rundzie. Tam jej rywalką był młodsza i mniej doświadczona Koreanka Seon Su-Jin. Rygielska bez trudu wykorzystywała każdą swoją przewagę i spokojnie wypunktowała rywalkę.

W 1/8 finału czekała Natalia Bogdanowa z Kazachstanu. Tym razem Rygielska miała nieco kłopotów z leworęczną rywalką, ale ostatecznie wygrała 4:1, jedynie arbiter z Tadżykistanu przyznał zwycięstwo Bogdanowej.

Stawką kolejnej walki był już półfinał i jednocześnie awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, bo we Włoszech w kategorii 66 kg były do wzięcia cztery olimpijskie paszporty. Rywalką była 28-letnia Irlandka Grainne Walsh, która w swoim bokserskim CV ma brązowego medale mistrzostw Europy 2017 i Igrzysk Europejskich w Mińsku dwa lata później.