Co z autobusami z Chełmna do Bydgoszczy? Umowa samorządów z przewoźnikiem nie jest wypełniana?

- Byłam na dworcu autobusowym w Chełmnie, było dużo ludzi, myślałam, że może uruchomiono jakieś połączenia do Bydgoszczy. Na stanowisko wisi jednak rozkład jazdy ze starymi informacjami. To jakieś żarty, które nie są zabawne. Mieszkańcy myślą, że autobus przyjedzie i dotrą do stolicy województwa, a on nie przybywa. Poza tym, przecież w XXI wieku to nie jest normalne, by nie móc komunikacją publiczną wydostać się z Chełmna - miasta turystycznego - do Bydgoszczy - stolicy województwa. Gdzie my żyjemy?