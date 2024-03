Co z liczbą przestępstw w Kujawsko-Pomorskiem? Jedna kategoria budzi niepokój

Policja ujawnia najnowsze statystyki przestępczości w regionie. Jest lepiej, niż rok wcześniej, choć nie we wszystkich kategoriach. Czy problem z wakatami może w kolejnych latach pogorszyć stan bezpieczeństwa w regionie?

W ubiegłym roku każdego dnia na ulice miast i wsi w naszym regionie wychodziło średnio 630 funkcjonariuszy prewencji. Według statystyk, podejmowali codzienni 680 interwencji. W tym samym czasie na drogi wyjeżdżało 230 policjantów drogówki, którzy dokonywali 1900 pomiarów trzeźwości dziennie.

Mniej zabójstw w Kujawsko-Pomorskiem

Badania wskazują, że mieszkańcy Polski czują się coraz bezpieczniej, co może wynikać ze spadku ogólnej liczby przestępstw. O ile w 2022 policja wszczęła 38 362 postępowania, to już rok później wszczęła o prawie 2 tys. spraw mniej.

Choć liczba 25 zabójstw,, do których doszło w ubiegłym roku, nadal mrozi krew w żyłach, to trzeba odnotować, że to i tak o 9 mniej niż rok wcześniej. Dodatkowo policjanci mogą pochwalić się 100-procentową wykrywalnością takich przestępstw.

Te samochody w Kujawsko-Pomorskiem kradną najczęściej

Spadek liczby przestępstw widoczny jest w w każdej z głównych kategorii. W 2023 doszło do 9 370 przestępstw kwalifikowanych jako „pospolite”, czyli o ponad tysiąc mniej niż w 2022. O dużym spadku możemy mówić w przypadku kradzieży z włamaniem (1737 w stosunku do 1903 w 2022) oraz kradzieży samochodów.

W ubiegłym roku znikły z ulic i garaży 144 auta, a rok wcześniej 178. Co ciekawe, w przypadku naszego województwa łupem złodziei padały najczęściej samochody koreańskie oraz Audi. To wyróżnia nas np. od województwa mazowieckiego, w którym powody do zmartwień mają właściciele aut ze znaczkiem Toyoty oraz wielkopolskiego, w którym złodzieje wybierali Volkswagena. Niestety kradzieże samochodów były jedną z nielicznych kategorii, w której policjanci nie mogli pochwalić się wzrostem wykrywalności. Z 53 proc. wykrytych spraw w 2022 współczynnik spadł do 45 proc.

Więcej złodziei za kratkami

Znacznie lepiej kujawsko-pomorscy policjanci radzili sobie w przypadku kradzieży z włamaniem, w przypadku których wykrywalność wzrosła z 61 do 69 proc. Liczba kradzieży z włamaniem również spadła i to wyraźnie – z 1 903 do 1 793. W przypadku „zwykłych” kradzieży spadek nie jest tak znaczący – odnotowano o 601 przypadków mniej (z 5 675 w 2022 do 5074 w 2023).

Niemal nie zmieniła się liczba rozbojów – przed dwoma laty prowadzonych było 186 postępowań, w ubiegłym roku – 184. Na niemal niezmiennym poziomie była (wysoka!) wykrywalność tego rodzaju przestępstw, która wyniosła 95 proc. (przed rokiem 94 proc.).

Narkotyki - narastający problem w naszym województwie

Zwiększyła się za to (podobnie jak w innych regionach) liczba przestępstw związanych z narkotykami – z 2 625 do 2061. Policjanci z Kujawsko-Pomorskiego szczycą się zabezpieczeniem 0,5 tony narkotyków w tym czasie.

W ubiegłym roku liczba policyjnych etatów wzrosła o 55 w stosunku do poprzedniego roku, co niestety podniosło liczbę… wakatów, szacowanych obecnie na 10 proc. (dane na marzec).

