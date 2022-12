Co z nocnymi i świątecznymi dyżurami aptek w Tucholi? Pyta nasza Czytelniczka

Sytuacja miała miejsce przed świętami. Mężczyzna poczuł silny ból kręgosłupa w okolicy szyi. Dyspozytor odmówił wysłania karetki. Ktoś nocą zawiózł małżeństwo do Bydgoszczy. Do szpitala w Tucholi się nie wybrali, bo znajomy mówił, że nie będzie tam specjalisty.

W niedzielę pojechali ponownie do Tucholi, już w dzień. - Historia się powtórzyła - słyszymy. Przypomnijmy, wielokrotnie pisaliśmy, że w Tucholi nie ma dyżurów nocnych aptek, choć harmonogram taki co roku uchwalają radni powiatowi. Uchwała nie jest realizowana.

- Takie praktyki są nie do przyjęcia - komentuje kobieta. - To jest straszne. Ktoś może w nocy potrzebować nie tylko leku przeciwbólowego, ale także ratującego życie.

- W szpitalu wojskowym mąż przyjął przeciwbólowe kroplówki - zaczął się ruszać, ból minął - opowiada żona. Po badaniach dostali receptę na lekarstwa, miały pomóc, "jak puszczą kroplówki". O 4 rano pojechali do Tucholi, by wykupić lekarstwa w dyżurującej aptece. W tej przy Pocztowej nikt nie otwierał.

W Tucholi apteki dyżurują do 22

O wyjaśnienie prosimy właścicielkę apteki przy ulicy Pocztowej w Tucholi. Opisaliśmy jej sytuację. - Skoro byli w Bydgoszczy, dlaczego tam nie wykupili lekarstwa? - pyta. - W tak dużym mieście w nocy można wybrać się do dyżurującej apteki. Nasza rozmówczyni, właścicielka apteki przy ul. Pocztowej, informuje, że od około dziesięciu już lat, za zgodą inspektora farmaceutycznego, dyżury polegają na tym, że do godz. 22 jest otwarta apteka dyżurująca, a po tej godzinie w sytuacjach pilnych, gdy jest interwencja nocna lekarza, wówczas apteka jest zobowiązana wydać lek.

- Ale nie wtedy, gdy ktoś zapomniał wykupić leki, które miał zaordynowane dzień czy tydzień wcześniej - podkreśla. - To sytuacje, kiedy lekarz zadecyduje, że pacjent nie wymaga hospitalizacji, czyli nie jest zatrzymany w szpitalu na noc. Gdy są niezbędne leki, to do dyżurującej apteki dzwonią z SOR-u ze szpitala i wówczas jesteśmy zobowiązani przyjąć takiego pacjenta.

W aptece przy Pocztowej w ciągu minionych lat była tylko jedna taka sytuacja. Pacjent zadzwonił jednak, że nie przyjdzie.

Farmaceuci nie chcą dyżurować z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na koszty. Po drugie, dlatego że ich zdaniem nie ma takiej potrzeby. Po trzecie, dyżurować mogą tylko magistrowie farmacji, a ich brakuje i przysługuje im dzień wolny za dyżur.

W Tucholi najdłużej jest otwarta apteka "Millenium" przy ul. Świeckiej 33, od poniedziałku do soboty do 21, a w niedzielę do 20.