Co z pomnikiem na Placu Wolności w Chełmnie? Przebudowa, zburzenie? Zdjęcia

Radnemu chodziło o Pomnik Ofiar Faszyzmu na Placu Wolności.

- Pomnik się sypie, bo ta władza go zaniedbała - mówił Michał Wrażeń. - Stary burmistrz doprowadził do spotkania z prof. Lejkowskim, projektantem pomnika, chciał by został przeprojektowany. Jak coś się stanie z projektantem tego pomnika, odpukać, to takie działania będą nie do przeskoczenia ze względu na prawa autorskie. Trzeba pochylić się nad tym tematem.

Wiceburmistrz Chełmna stwierdził wówczas, że jest innego zdania niż radny Wrażeń.

- Nie powiedziałbym, że stan się pogorszył - mówił Piotr Murawski. - Są nasadzenia roślin w centralnej części, a w 2023 roku planujemy kolejne. Będzie dużo nowych roślin, które sprawią, że ten teren będzie ładny. Przygotowujemy się także do naboru wniosków w konkursie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czy mamy to robić tylko za własne pieniądze? Chcielibyśmy zrobić z udziałem środków zewnętrznych.