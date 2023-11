Co z terenem po browarze w Grudziądzu? - dopytywali mieszkańcy na spotkaniu z prezydentem Glamowskim [zdjęcia]

- Czy wreszcie zmieni się zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego gdzie znajdują się ruiny browaru? - prezydenta Grudziądza, Macieja Glamowskiego pytał młody mężczyzna który przyszedł na spotkanie z mieszkańcami do auli CKU. Okazuje się, że na razie nie ma na to szans. O co jeszcze pytali grudziądzanie włodarza?

Teren po browarach - jak wynika z odpowiedzi prezydenta - należy do dwóch prywatnych właścicieli spoza Grudziądza. - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren był przeznaczony pod budowę galerii, parku handlowego. Inwestor nie zrealizował tego projektu, a my jako miasto mieliśmy plany odkupić ten teren tym bardziej że jesteśmy właścicielami parceli przylegającej do niego, po byłym szpitalu. Niestety cena nie była do zaakceptowania - wyjaśnia prezydent Maciej Glamowski. Później na wniosek inwestora przeznaczenie terenu zmieniono na funkcje mieszkaniowe. Ale... - Z naszej obecnej wiedzy wynika że właściciel negocjuje z kimś kto chce jednak budować park handlowy - mówi włodarz Grudziądza. I zapewnia: - Nam też zależy na tym, aby ten teren był zagospodarowany ponieważ to ścisła Starówka i lepiej aby to miejsce żyło.

Prezydent wspomniał też o terenie po zakładach mięsnych przy ul. Chełmińskiej i Narutowicza, który również ma prywatnego właściciela. Tutaj planowana była budowy osiedla, ale na razie nic się w tej sprawie nie dzieje. - Co ważne, oba wspomniane miejsca są objęte ochroną konserwatora zabytków, co nie ułatwia inwestycji bo wszelkie decyzje muszą mieć akceptacje konserwatora - tłumaczy włodarz miasta.

Co z rozbudową sieci tramwajowej?

Pan Rafał dopytywał o rozbudowę sieci tramwajowej. - Jesteśmy w trakcie postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji na rozbudowę sieci - odpowiada Maciej Glamowski. - Inwestycja będzie dwukierunkowa. Z jednej strony chcemy rozbudować linię nr 2 w kierunku Mniszka do Szosy Toruńskiej. Z drugiej strony chcemy rozbudować linię nr 1 o trasę biegnącą wzdłuż ul. Królewskiej i Rapackiego do ronda PPG, a z powrotem Rapackiego do al. 23 Stycznia.

Pan Jacek z kolei podzielił się problemem związanym z brakiem miejsc do garażowania łódek, żaglówek. - Budowana jest stanica nad Jeziorem Wielkim Rudnickim. Czy będzie tam można komercyjnie wypożyczyć, wydzierżawić miejsce dla sprzętu pływającego? Dotąd w takich miejscach tylko działały kluby, bractwa żeglarskie a to bardzo hermetyczne środowisko i dla innych niezrzeszonych wodniaków niedostępne... a szkoda - zauważa pan Jacek. Prezydent zaznacza: - Budowana stanica jest własnością miasta i operatorem będzie Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. To miejsce będzie otwarte dla wszystkich. Obiekt ma być otwarty dla klubów, stowarzyszeń, dla całego środowiska, a nie dla wybranych jak to było wcześniej. Pewnie będziemy rozbudowywać stanicę aby były komercyjne miejsca do przechowywania łódek czy żaglówek. Także pan Jacek dopytywał o możliwość wydzielenia kąpieliska dla psów. - Pomysł jest bardzo ciekawy, ale służby musiałyby zebrać informacje jakie warunki trzeba byłoby spełnić. Zweryfikujemy to - zapewnia Maciej Glamowski.

Kiedy ruszy inkubator przedsiębiorczości?

Mieszkańcy byli zainteresowani także postępem prac związanych z uruchomieniem inkubatora przedsiębiorczości. - Główne prace powinny zakończyć się w tym roku, część będzie jeszcze wykonywana w pierwszym kwartale 2024 roku. W tej chwili toczą się prace wewnątrz obiektu i na elewacji od strony ulicy Toruńskiej, następnie będą od al. 23 Stycznia - informuje prezydent Grudziądza. - Ma też zostać wyłoniony operator gastronomiczny. Dodam, że jest duże zainteresowanie wynajmem powierzchni w tej przestrzeni głównie dlatego, że stawki są bardzo korzystne. W ciągu najbliższych miesięcy inkubator zacznie działać.

Pan Tomasz natomiast pochylił się nad problemem dużej ilości punktów sprzedających alkohol wzdłuż ul. Legionów: - Ulica Legionów pływa w alkoholu... W tej części miasta jest bardzo dużo sklepów z alkoholem i jest problem, ponieważ nie jest bezpiecznie. Czy nie można byłoby zmniejszyć liczbę tych punktów?

Prezydent poinformował, że koncesje są wydawane zgodnie z zapisami uchwały rady miejskiej. W zakresie bezpieczeństwa wypowiedział się Wiesław Dziadkowiec, komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu: - Monitorujemy ten rejon, są tam też piesze patrole. Pochylimy się jeszcze raz na tą okolicą i przenalizujemy ilości i charakter zdarzeń i w miarę możliwości postaramy się objąć ten teren większą liczbą patroli. Maciej Glamowski poinformował przybyłych mieszkańców o inwestycjach prowadzonych w tej części Starówki. Wśród nich m.in. rewitalizacja wilii Victoriusa

modernizacja ulicy Kościuszki

remont ul. Sikorskiego

Będzie budowany basen w Tarpnie

Prezydent powiedział też o planach, a jednym z najważniejszych jest decyzja o budowie basenu w północnej części Grudziądza. - Najpewniej na terenie przy Szkole Podstawowej nr 18 gdyż jest tu węzeł tramwajowo - autobusowy i blisko są położone też inne szkoły - uzasadnia Maciej Glamowski. To było ostatnie w tym roku spotkanie prezydenta z mieszkańcami Grudziądza.

