Co zrobić z wypranym, pogryzionym przez psa, nadpalonym, zniszczonym banknotem? Na takich zasadach wymienimy go w banku. Sprawdź!

- Mam małego psa. Zostawiłem otwarty portfel na ławie, a psiak, podczas chwili mojej nieuwagi, ściągnął go na dywan i wyszarpał z niego pieniądze. Pogryzł 100 i 50 złotych, a pięćdziesiątka jest w fatalnym stanie. Żeby to było 10 zł, ale 150 to mi szkoda! Czy mogę gdzieś zanieść uszkodzone banknoty, żeby je wymienili na nowe? - pyta pan Jakub z Bydgoszczy.

Pewnie większości z nas zdarzyło się trzymać w ręku naderwany lub sklejony taśmą banknot lub również przypadkowo wyprany razem z odzieżą, albo - takie sytuacje wciąż mają miejsce - nadpalony w piecu.

Wymiana zniszczonego banknotu. Wtedy to jest bezpłatne

W przypadku, gdy uszkodzenie jest niewielkie wydajemy takie pieniądze, np. w sklepie. Jednak sklep może odmówić nam ich przyjęcia zniszczonych monet czy banknotów, choć w innym nam je wydano. Oczywiście, my także mamy prawo ich nie wziąć.