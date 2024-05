Coraz dłuższe kolejki na endoprotezopalstykę stawów w Kujawsko-Pomorskiem

Coraz więcej chętnych...

To ogromne osiągnięcie medycyny

Sami medycy wskazują, że kolejki - zarówno do endoprotezopalstyki stawu biodrowego, jak i kolanowego - wydłużają się, choćby dlatego, że kilka lat temu zmieniły się wskazania i osoby, które do niedawna były leczone jedynie zachowawczo, teraz mogą z tych zabiegów korzystać. - Poza tym coraz bardziej rozpowszechnia się zwyrodnienie stawów, i to w coraz młodszym wieku a zabiegi te, uważane są za ogromne osiągnięcie medycyny i przynoszą pacjentowi duży komfort. Dzięki nim pozbywają się oni bólu stawów i zyskują lepszą ruchomość - podkreśla dr n. med. Krzysztof Radziszewski, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej w Bydgoszczy. I dodaje: - Generalnie ocena takiego zabiegu jest absolutnie pozytywna, natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ta endoprotezopalstyka jest działaniem na żywym organizmie i ostateczny jej efekt zależy od bardzo wielu czynników, w tym od umiejętności lekarza operatora jak i od reakcji organizmu pacjenta. Od tego, na ile on zechce przyjąć tę nową strukturę stawu – podkreśla lekarz. Według którego należy pamiętać i o tym, że po endoprotezopalstyce biodra czy kolana, pacjent nigdy nie wychodzi natychmiast i swobodnie na ulicę, tylko jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy – poprzez rehabilitację – musi usprawniać swój ruch. Wskazuje się, że dłuższe kolejki chętnych na te zabiegi - na NFZ – wynikają i z tego, że np. cena operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego może wynieść - w zależności od placówki - 15 000 zł, a nawet 23 000 zł.