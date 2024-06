Córka Lucy z "Rancza" - tak wygląda dziś Miłosława Borcuch, dziecko Ilony Ostrowskiej i Jacka Borcucha. Zobaczcie [16.06.2024]

Ile lat ma Ilona Ostrowska, czyli Lucy z "Rancza"?

Ile lat ma Jacek Borcuch, były mąż Ilony Ostrowskiej?

Gra w filmach i reżyseruje je. Pamiętamy go miedzy innymi z ról w takich filmach jak "Tulipany" czy "Ile waży koń trojański?". To on wyreżyserował film "Wszystko, co kocham", który w 2011 roku był polskim kandydatem do Oscara.

Jest również reżyserem takich filmów jak: