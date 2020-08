Coś zjadło w nocy moje bukszpany! Twoje też? To ćma bukszpanowa, bardzo niebezpieczny szkodnik

Co wiemy o owadzie, który zjada bukszpany?

Motyl, który lata w nocy, ma brązowo-żółtą barwę.

Jednorazowo składa od 20 do 40 jaj.

Wykluwają się z nich bardzo żarłoczne gąsienice i to one ogołacają krzaki bukszpanów z liści.

Ogrodnicy przestrzegają, że ćma bukszpanowa robi potężne spustoszenie, bardzo szybko opanowuje bukszpany.

Ćma bukszpanowa pochodzi z Dalekiego Wschodu, tam jej naturalnym wrogiem jest szerszeń azjatycki, który nie występuje (przynajmniej na razie w Polsce). W Europie ćmę bukszpanową odkryto w 2006 roku, w Polsce kilka lat później (2012). Ćma bukszpanowa nie na u nas naturalnego wroga, co pozwala jej na niezakłócone rozprzestrzenianie się.

W swoim naturalnym siedlisku od 2 do 4 razy w sezonie składa jaja, w Europie 2-3 razy. Wystarcza doba, by z krzewu bukszpanu zostały same badyle. A to może prowadzić do ich zamierania.