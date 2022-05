Czarek Piżewski i Adam Van Bendler w Szubinie. Publiczność bawiła się znakomicie (zdjęcia)

Gros publiczności czekała jednak na drugiego wykonawcę, a był nim Adam Van Bendler.

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

- Zaprezentował on swój najnowszy program pt. „Zło konieczne”. To blisko dwugodzinny program, który dosadnie i z wielkim poczuciem humoru komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Włączając do tego dialogi z publicznością i żarty sytuacyjne efekt mógł być tylko jeden – wyraźny ból mięśni śmiechowych - informują pracownicy Szubińskiego Domu Kultury.